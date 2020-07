Jakobsen maakt zich weinig illusies: "Als Mathieu van der Poel meedoet is hij de uitgesproken favoriet"

Fabio Jakobsen heeft door omstandigheden zijn Nederlandse kampioenentrui nog niet al te veel te tonen. De beste manier om dat wel nog te kunnen doen, is opnieuw het NK te winnen. Maar Jakobsen ziet Van der Poel als de grote favoriet op de Nederlandse titel.

Het was lang de vraag of er überhaupt een NK zou komen in 2020, maar dat zal in augustus alsnog in Drenthe gehouden worden. Al heeft Jakobsen geen hoge pet op van het parcours. "Een soort geasfalteerde veldrit", noemt hij het. "Als Mathieu van der Poel meedoet is hij de uitgesproken favoriet", klinkt het bij ANP.

Jakobsen komt ook nog eens terug op het feit dat Deceuninck-Quick.Step hem gaat uitspelen in de Giro en niet in de Tour. "Natuurlijk zou ik graag de Tour rijden, maar die is voor sprinters dit jaar erg lastig. Als sprinter ga je naar een grote ronde om ritten te winnen, maar ook om de bergen over te komen en na drie weken de koers af te sluiten."

LOGISCHE KEUZE VOOR GIRO

In de Giro zou die kans iets groter moeten zijn en zijn er dit jaar meer dan voldoende mogelijkheden voor sprinters. "De Giro biedt zeker zes kansen. Logisch dat de ploeg mij daar laat starten."