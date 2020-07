Jonge Italiaanse renner in kritieke toestand nadat hij werd aangereden op training

Vreselijk nieuws uit de wielerwereld. De jonge Italiaan Nicolas Chiola is in zijn thuisland namelijk aangereden op training. Hij zou een hoofdletsel opgelopen hebben en hij ligt in kritieke toestand op de intensive care.

Nicolas Chiola, 19 jaar, rijdt voor de U23 Stipa di Sant’Egidio alla Vibrata. Volgens Het Nieuwsblad was hij bezig aan een training wanneer hij werd aangereden door een wagen. De bestuurder van de wagen raakte lichtgewond, maar Chiola is er erger aan toe. De jonge renner zou een hoofdletsel opgelopen hebben. Hij werd meteen opgenomen in het ziekenhuid van Pescara, maar zijn toestand zou kritiek zijn. Er is een onderzoek gestart naar het ongeval.