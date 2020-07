Ook Lotto Soudal in diepe rouw: 52-jarige ex-verzorger Pep Toni Escandell overleden

Het is een zwarte dag voor het wielrennen. Lotto Soudal heeft vernomen dat ex-verzorger Pep Toni Escandell het leven heeft gelaten. Escandell werd 52. Een klap erbij voor de wielerwereld, dat vandaag ook de 20-jarige Niels De Vriendt verloor na een hartstilstand.

Lotto Soudal betuigt zijn respect voor Escandell. "We zijn er kapot van om de dood van Pep Toni Escandell te moeten vernemen. Hij was de laatste zeven jaar een monument en een verzorger bij Lotto Soudal. Hij was altijd goedgezind. Altijd bereid om iedereen te helpen", klinkt het in een bericht van de ploeg.

Dit seizoen was Escandell niet meer actief bij Lotto. Hij was begonnen aan een tweede passage bij het Spaanse Movistar. Uiteraard kwamen er al reacties binnen. Voormalig Lotto-renner Marcel Sieberg liet weten dat hij Escandell altijd supervriendelijk vond.

RIP Pep. Thank you for the 5 wonderful years. My condolences to his family and friends. https://t.co/LHiIxtkkT6 — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) July 4, 2020

Ook Thomas De Gendt neemt afscheid van zijn vroegere verzorger. "RIP Pep. Bedankt voor vijf wondermooie jaren. Mijn deelneming aan familie en vrienden."