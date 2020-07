Renner van Lotto Soudal wint mountainbikewedstrijd in Noorwegen

In binnen-en buitenland ontstaan er stilaan meer wielergelegenheden en Lotto Soudal heeft bij een wedstrijd in Noorwegen alvast de winnaar geleverd. Het gaat dan natuurlijk over Carl Fredrik Hagen, de 28-jarige Noor die vorig jaar uitgroeide tot een revelatie in de Vuelta.

Hagen verblijft momenteel dus nog in zijn thuisland en besloot daar mee te doen aan een mountainbikewedstrijd, de marathon Trysil-Knut. Dat is een wedstrijd van 75 kilometers. De aankomst ligt aan de Osensjøen, een bekend meer in de regio. In alle geval waren de andere mountainbikers niet opgewassen tegen Carl Fredrik Hagen. Die zal dus met het nodige vertrouwen aan de herstart van het wegseizoen komen. Victory in Osensjøen, Norway for @CFHagen . Marathon Trysil-Knut MTB (75 km). Congrats!! 📸 https://t.co/Fq444fwTm6 pic.twitter.com/Wck67bBePI — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) July 4, 2020