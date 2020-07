Schade bij Nairo Quintana valt mee: Colombiaan moet twee weken rusten

Nairo Quintana heeft geluk gehad. De Colombiaan van Arkéa Samsic is vrijdag aangereden door een voertuig, maar de schade valt mee. Hij heeft geen breuken opgelopen en zou twee weken moeten rusten.

Nairo Quintana ging een trainingstocht maken in zijn eigen regio, maar daar werd hij aangereden door een wagen. De Colombiaan zou volgens Het Nieuwsblad enkele letsels aan de rechterknie opgelopen hebben.

Quintana zal nu twee weken moeten rusten. Een kleine streep door de rekening dus voor de kopman van Arkéa Samsic, want hij was zich volop aan het voorbereiden voor de Tour de France. Hij zal er dit weekend ook niet bij zijn in de virtuele versie van de Tour.