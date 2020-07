Julien Bernard heeft de tweede virtuele tourrit bij de mannen gewonnen, Gianni Vermeersch eindigde in de top 10

14 renners reden samen naar de eindstreep. Met onder meer Woods en Ciccone waren er enkele sterke renners bij. Ook Gianni Vermeersch was van de partij. De Belg van Alpecin-Fenix zou op de tiende plaats eindigen. De winst was uiteindelijk voor Julien Bernard. De 28-jarige Fransman van Trek-Segafredo is geen veelwinnaar, maar in deze tweede virtuele tourrit maakte hij het wel knap af. Met Ciccone eindigde er nog een renner van Trek-Segafredo in de top 10.