Fransman zit vol vertrouwen na winst virtuele tourrit: "Wil Nibali aan de eindzege in de Giro helpen"

Julien Bernard heeft voorlopig al veel plezier beleefd aan de virtuele Tour de France. De Fransman van Trek-Segafredo won de tweede virtuele tourrit en zit daardoor vol vertrouwen. Hij kijkt uit naar de samenwerking met Vincenzo Nibali in de Giro.

Julien Bernard is geen veelwinnaar, maar het voorbije weekend won de Fransman van Trek-Segafredo wel de tweede virtuele tourrit. Hij haalde het in een sprint met een kleine groep.

Bernard zal dit seizoen al zeker te zien zijn in de Ronde van Italië. Daar moet hij Nibali aan de eindzege helpen. "Het is een eer voor mij om NIbali bij te staan in de Giro. Hij heeft het al gewonnen en we gaan er naartoe om het nog eens over te doen", aldus Bernard bij CyclingNews.