Gemiste kansen in Roubaix: "Als je met Boonen naar de velodroom reed, was je op voorhand verloren"

Met 4 zeges is Tom Boonen dé man uit de moderne wielergeschiedenis die het meest kon heersen in Parijs-Roubaix. Er waren in die periode nochtans ook andere goede renners die ervan droomden om toch maar één keertje in Roubaix te kunnen winnen. George Hincapie bijvoorbeeld.

De Amerikaan eindigde in Parijs-Roubaix geregeld in de top tien en werd twee keer vierde. Maar winnen had er toch niet in gezeten volgens hem, want er was altijd Tom Boonen. "Iemand als Tom Boonen was gewoon te sterk", vertelt Hincapie aan NBC Sports. "Hij had het beste team, hij was de beste sprinter."

Vooral die sprintsnelheid was naar het einde van de koers toe een grote troef. Net als zijn enorme uitstraling. "Als je met hem naar de velodroom reed, was je al op voorhand verloren. Het was onmogelijk om hem te verslaan", aldus Hincapie.

Een ander doel voor de ex-renner was altijd de Tour. Hij hielp Armstrong, Contador en Evans om de Tour te winnen. Hij denkt dat Jumbo-Visma en Ineos het in de editie van 2020 niet makkelijk krijgen. "Het scheelt veel of je met 1 of 3 kopmannen vertrekt. Wie gaat er omkijken als er iets gebeurt in de eerste week? Dat gaat problemen opleveren. Desondanks zijn Roglic en Bernal voor mij de favorieten, samen met Quintana."