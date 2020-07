Jumbo-Visma trekt met uitstekend gevoel op hoogtestage: "We weten dat iedereen goed in vorm is"

Enkele belangrijke weken komen eraan voor Jumbo-Visma, want de voorbereiding op de Tour krijgt vorm met een hoogtestage in Frankrijk. En dat is toch één van de belangrijkste doelen voor de ploeg dit jaar. Met het vertrouwen in het vermogen van de renners zit het in elk geval snor.

"We zouden graag een bubbel creëren door de ploeg voor de Tour voor het grootste gedeelte samen te laten koersen en trainen", zegt Head of Performance Manager Mathieu Heijboer op de ploegsite. "Vorig jaar zijn we voor het eerst naar Tignes gegaan ter voorbereiding van de Ronde van Frankrijk. We waren er heel graag. Dat is waarom we er opnieuw voor gekozen hebben onze voorbereiding in Tignes te doen."

Daar zal Jumbo-Visma dus de laatste drie weken van juli verblijven. De ploeg is tevreden over hoe de coureurs de voorbije koersloze periode zijn doorgekomen. "Alle renners zijn blijven trainen met hun trainers. Ze zijn op een professionele wijze fit gebleven. We weten dat iedereen goed in vorm is."

We vertrekken met enorm vertrouwen op trainingskamp

Dat zorgt er dus ook voor dat het gevoel nu al goed zit. "We vertrekken met een enorm vertrouwen op trainingskamp om ervoor te zorgen dat we in optimale vorm de maand augustus kunnen aanvatten."