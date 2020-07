Raymond Poulidor krijgt een eigen plein als eerbetoon

Het is ondertussen al meer dan een half jaar geleden dat Raymond Poulidor, wielerlegende en opa van Mathieu van der Poel, is heengegaan. Velen zullen Poulidor echter voor altijd in het hart dragen, zeker in Frankrijk. Daar krijgt hij een eigen plein dat zijn naam draagt.

LCL meldt dat Tour-baas Christian Prudhomme donderdag omstreeks 11u30 het Raymond Poulidor-plein in Chauvigny ingehuldigd heeft. Een ode aan Poulidor. "We hebben beslist om zijn naam aan dit plein te verbinden", zegt burgemeester Gérard Herbert. Als eerbetoon aan de grote wielrenner die hij geweest is." STARTPLAATS VAN TOURRIT Dat is een deel van de verklaring. Wat ook heeft meegespeeld, is dat Chauvigny straks voor de eerste plaats de startplaats zal zijn van een etappe in de Tour. De twaalfde Tourrit vertrekt op tien september in Chauvigny en komt aan in Sarran. Die dag zal er zeker heel veel aandacht gaan naar het nieuwe plein dat naar Raymond Poulidor is genoemd. Het wordt dit jaar de eerste Tour sinds het overlijden van Poulidor.