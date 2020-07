Israel Start-Up Nation kondigt na de komst van Froome nu een contractverlenging aan

Israel Start-Up Nation zet zijn werk verder om de ploeg voor 2021 te bouwen. De komst van Froome zal mogelijk de spectaculairste aankondiging zijn, maar ook voor heel ander type renners is er nog ruimte in de ploeg. Bijvoorbeeld voor Alexander Cataford.

De 26-jarige Canadees heeft een nieuw contract bij Israel Start-Up Nation ondertekend. Het verbindt hem ook de volgende twee seizoenen aan de wielerformatie. Cataford is in de eerste plaats een helper en Israel Start-Up Nation denkt dus dat hij ook in de volgende jaren van nut kan zijn.

Voorts heeft Cataford ook aanleg voor het tijdrijden. Hij eindigde al twee keer op het podium in het Canadees kampioenschap tijdrijden. Cataford belandde in 2019 bij Israel Cycling Academy, de voorloper van Israel Start-Up Nation.