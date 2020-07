Dumoulin heeft plannetje klaar: "Plots pak ik dan alle KOMs op Strava"

Tom Dumoulin zit op dit moment met de ploeg op stage in de Franse Alpen om zich voor te bereiden op de Tour de France. Maar gegevens van Strava moeten we van de Nederlander niet verwachten.

"Ik heb de app wel hoor", zegt Dumoulin bij De Limburger. "Maar ik gebruik het enkel voor routes. Niemand kan mij volgen en ik volg niemand. Na mijn carrière zet ik gewoon alles openbaar en hoop ik dat de KOMs ook opeens voor mij zijn. Dat is het masterplan", bekent Dumoulin met een kwinkslag.

NK in Zwitserland

De Nederlandse wielerbond is aan het onderhandelen om in de toekomst een Nederlands kampioenschap in Zwitserland te houden om de klimmers een goede kans te geven. Maar dat vindt Dumoulin zelf toch geen goed plan. Hij heeft liever een zwaar parcours in Nederland dan een NK in Zwitserland.

“Ik heb het wel, maar puur voor routes”, aldus Dumoulin in een interview met De Limburger. “Ik volg niemand en niemand kan mij volgen. Als ik gestopt ben, zet ik alle ritjes openbaar en hoop ik plots alle KOM’s (snelste tijden op bepaalde routes, red.) te hebben. Dat is mijn ‘masterplan’. Al staan ze in Limburg erg scherp.”

Dumoulin liet in hetzelfde interview weten geen fan te zijn van een Nederlands kampioenschap in Zwitserland. Dat is een scenario waarmee de KNWU speelt voor 2022 of 2023, onder andere op aangeven van Richard Plugge (Jumbo-Visma).