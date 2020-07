Valgren Andersen doet mee voor de prijzen in virtuele Tour, zege gaat echter naar renner van Israel Start-Up Nation

Michael Valgren Andersen, in 2018 nog winnaar van de Omloop, was één van de protagonisten in de vierde etappe van de virtuele Tour. De overwinning was wel iets te hoog gegrepen voor de Deen. Die ging naar Freddy Ovett van Israel Start-Up Nation.

Het was nochtans Will Clarke van Trek-Segafredo die in de vierde rit van de virtuele Tour op weg leek naar de overwinning. De Australiër kon behoorlijk wat afstand nemen van de anderen die nog in aanspraak kwamen voor de zege, maar viel met de meet virtueel in zicht alsnog stil. Nico Schultz van Mitchelton-Scott en Michael Valgren Andersen van NTT kwamen zich nog mengen in de debatten. Het was echter Freddy Ovett die vlotjes erop en erover ging. Na zijn tweede plek in rit twee schoot Ovett nu wel raak. Schultz werd tweede en Valgren Andersen derde. TACEY VIERT WEER BIJ DE DAMES Bij de vrouwen reed April Tacey naar haar tweede overwinning. De Britse hield haar landgenote Henderson af. De Amerikaanse Stephens eindigde op de derde plaats.