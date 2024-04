Patrick Lefevere maakte grote fout in het verleden: "Dat mag je dus nooit uitspreken"

Het voorjaar is totaal niet geworden wat Patrick Lefevere ervan verwacht had. Zijn ploeg Soudal-QuickStep kwam helemaal niet in het stuk voor.

Wie de renners van Soudal-QuickStep zocht tijdens uitzending van de voorjaarsklassiekers op televisie had een stevig vergrootglas nodig. Niemand van de mannen die verwacht werden om een ritzege te pakken deden ooit mee.

Het was ongezien voor Patrick Lefevere, want het voorjaar is normaal het moment dat zijn QuickStep-ploeg weet te scoren, maar dit jaar werd het een absoluut dieptepunt voor alles en iedereen die bij het team betrokken is.

“Ja, het gaat vreselijk slecht met de ploeg”, zegt Lefevere aan Het Nieuwsblad. “We hebben nog maar dertien koersen gewonnen. Het op drie na meeste in de World Tour. Als je kijkt met Vlaamse bril hadden we het moeilijk, internationaal is het zeker niet slecht.”

Overgangsjaar

Nochtans zijn er nog mindere jaren geweest, zo moet Lefevere wel toegeven. “Het is ook niet zo dat we deze situatie nooit hebben gekend. In 2010 – net voor Bakala instapte – ben ik zo dom geweest om binnen de ploeg luidop te zeggen: ‘Er komt een overnemer, dit wordt een overgangsjaar’.”

Een grote fout, want bij enkele renners zorgde dat voor een totaal verkeerd effect. “Een paar hebben toen dat overgangsjaar letterlijk genomen en zijn op hun rug gaan liggen. Dat mag je dus nooit uitspreken. Alleen peinzen.”