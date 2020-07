Zege ter ere van Niels de Vriendt: ploegmaat van betreurde renner wint oefenkoers in Iddergem

Ook in Iddergem hebben ze een oefenkoers georganiseerd en daar was het VDM-Trawobo dat de winnaar leverde. De ploeg van... Niels de Vriendt. Robby Cobbaert, na passages bij Home Solutions en Cibel ook uitkomend voor VDM, wist er te winnen.

Oost-Vlaams kampioen Cobbaert was de snelste in een groepje en spurtte naar de overwinning. Bij het overschrijden van de meet stak hij twee vingers de lucht in: zo droeg hij zijn overwinning op aan ploegmaat Niels de Vriendt, die ondertussen iets meer dan een week geleden overleed aan de gevolgen van een hartstilstand.

Dat gebeurde op een oefenkoers in Wortegem-Petegem. Sindsdien is er steevast een minuut stilte voor aanvang van een koers ter nagedachtenis van Niels. Dat was ook het geval op de GP Vermarc, een dag na het overlijden van Niels, waar veel bekende namen aan de start stonden.