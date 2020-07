Belg won Tourrit in Roubaix en reed 18 jaar na carrière in Burkina Faso: "Opeens kwam ik voor poort van de hemel"

De weg naar Roubaix: iedereen weet dat die vol kasseien ligt. De beste manier om er over te rijden: op adrenaline. Dat weet Ludo Delcroix maar al te goed. Zo won hij in 1979 een Tourrit in Roubaix. Delcroix is een aparte kerel, want 18 jaar na zijn carrière... koerste hij in Burkina Faso.

Delcroix kreeg in Vive la Vie het bezoek van Maarten Vangramberen voor een babbel en diste die oude verhalen nog eens op. Die ritzege in de Tour is natuurlijk een prachtherinnering. "Ik kon goed over kasseien rijden, maar ik werd er heel kwaad op. En adrenaline is nog altijd een van de beste hulpmiddelen. Een renner die kwaad is, presteert 12 procent beter", weet Delcroix.

Solo kwam hij aan op de wereldbekende piste. "Ik ben vertrokken als een race-eend en opeens kwam ik voor de poort van de hemel: de velodroom van Roubaix. Ik mocht maar anderhalve ronde rijden op de wielerpiste van Roubaix, maar ik had er graag 10 gedaan."

WATERPOMPEN

Delcroix stopte in '82 met koersen, maar ging in 2000 plots nog eens een wielerwedstrijd rijden: de Ronde van Burkina Faso. "Ik wou weten hoe de mensen daar leefden en dat heeft me echt geraakt. Samen met een collega heb ik een VZW opgestart. In 18 jaar hebben we 196 waterpompen kunnen installeren. Daar ben ik trotser op dan op mijn 23 zeges als renner."