Gokt Alpecin-Fenix met Van der Poel in Roemenië of niet? Definitieve beslissing dringt zich op

Mathieu van der Poel zou normaal met Alpecin-Fenix deelnemen aan de Sibiu Cycling Tour van 23 tot 26 juli. Alleen: de situatie ter plekke met betrekking tot corona is niet zo gunstig. Een beslissing over zijn deelname komt er snel aan.

De organisatie van de Sibiu Cycling Tour heeft getracht Alpecin-Fenix gerust te stellen, al is dat toch niet helemaal gelukt. Temeer omdat de regio in Roemenië ondertussen ook code oranje heeft meegekregen. Het houdt dus een zeker risico in om daar te verblijven.

VREES VOOR CODE ROOD

Als het daar plots code rood zou worden, dan moet Van der Poel bij een reis naar een ander land achteraf in quarantaine. Dat betekent dat hij deelname aan de Strade Bianche op zijn buik kan schrijven en dat zullen ze bij Alpecin-Fenix wellicht niet willen riskeren.

Al laat de ploeg nog niet in zijn kaarten kijken. Het enige wat vaststaat, is dat er snel beslist moet worden. "De beslissing of we naar de Sibiu Cycling Tour gaan, nemen we nu woensdag", laat communicatieverantwoordelijke Thomas Sneyers weten aan Het Nieuwsblad. "Langer wachten is niet zinvol."