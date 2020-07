Julian Alaphilippe gaat titels in Italiaanse topkoersen wél verdedigen

Er was enige tijd nog discussie over, of Julian Alaphilippe dit jaar wel zou afzakken naar zowel Strade Bianche als Milaan-Sanremo, twee koersen die hij vorig jaar won. Het zag er recent steeds meer naar uit dat dit wel het geval zou zijn en dat bevestigt Deceuninck-Quick.Step nu ook.

Het programma van Alaphilippe ligt nu helemaal vast, met dus al een koers op 1 augustus. "Winnen in Strade Bianche is één van de beste herinneringen aan vorig seizoen. Ik hou van het parcours en van de sfeer rond Strade Bianche. Het zal interessant worden om daar het seizoen te herstarten." TRIOMF IN SANREMO GROOTSTE ZEGE Ook in Milaan-Sanremo komt Alaphilippe dus aan de start. "Mijn eerste Monument winnen op de Via Roma was ongelooflijk. Ik heb die overwinning te danken aan de Wolfpack, de ploegmaats waren ongelooflijk die dag. Ik beschouw het nog steeds als de grootste overwinning uit mijn carrière." Nadien zijn er afspraken voor de Fransman in de Dauphiné, het nationaal kampioenschap en de Ronde van Frankrijk. "Het zal een speciale editie worden van de Tour met veel zware etappes, maar dat schrikt me niet af. Op het nationaal kampioenschap zal ik alles geven, al ligt het parcours mij minder goed dan dat in Plumelec."