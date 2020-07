Ook L-B-L op programma Van Avermaet: "Even gretig om te winnen in oktober" en "Raar, maar voor iedereen hetzelfde"

Greg Van Avermaet weet nu precies waar hij aan toe is dit najaar. Zijn doelen stonden natuurlijk al wel vast, maar nu heeft hij een volledig zicht op zijn programma. Alles draait grotendeels rond de Tour en natuurlijk de klassiekers.

Op zich verandert de herschikking van de kalender weinig aan waar Van Avermaet wil scoren. "Al mijn doelen blijven hetzelfde. Ik zal focussen op de klassiekers en de Ronde van Frankrijk. Ik zal mijn seizoen herbeginnen met de Strade Bianche, een koers die ik nog altijd eens hoop te winnen, vooraleer ik verder ga met het Italiaanse blok Gran Trittico Lombardo - Milaan-Turijn - Milaan-Sanremo."

VIA RONDE VAN WALLONIË RICHTING TOUR

Daarna komen de voorbereidingskoersen op de Tour eraan. "Het zal leuk zijn om terug in eigen land te koersen in de Ronde van Wallonië, om dan naar de Bretagne Classic en de Ronde van Frankrijk te gaan. Het zal raar zijn om daar aan de start te komen met niet al te veel koersen in de benen, maar het is voor iedereen hetzelfde."

Wat opvalt is dat Van Avermaet naast de andere klassiekers ook Luik-Bastenaken-Luik gaat rijden, wat toch niet elk jaar het geval is. "Na de Ronde van Frankrijk staan Luik-Bastenaken-Luik, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op mijn programma." Dat deze grote wedstrijden nu later op het jaar op het menu staan, makt hem niet uit. "Ik zal zeker even gretig zijn om te winnen in oktober."