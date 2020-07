Robert Gesink is het wielrennen lang niet beu en wil nog minstens drie jaar koersen

Robert Gesink begint met zijn 34 lentes tot de oudere garde in het profpeloton te horen. Er valt echter nog veel te bereiken met het team. In een andere rol als vroeger - nu meer in dienst -, maar dat wil helemaal niet zeggen dat Gesink op de koers is uitgekeken.

Robert Gesink heeft nog een contract voor Jumbo-Visma tot eind 2021. "En dan wil ik nog voor twee jaar bijtekenen", kondigt de Nederlander aan bij Bureau Sport. Een langer verblijf bij zijn huidige ploeg geniet dus zijn voorkeur. Dat betekent dat Gesink nog minstens drie jaar doorgaat. Hij zal dan 37 zijn. En het is niet uitgesloten dat hij ook daarna nog blijft verder koersen. "Dat zullen we wel zien. Als ik mijn niveau vast blijf houden, blijf ik gewoon doorgaan."