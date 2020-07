Vier jaar geleden waanzinnige taferelen op 'quatorze juillet': De Gendt wint op Ventoux en Froome zet het op een loopje

'Quatorze juillet' is meestal de dag van de hypergemotiveerde Fransen in de Tour, maar de Belgen stonden vier jaar geleden in de schijnwerpers met de zege van De Gendt op de Ventoux en de tweede plek van Pauwels. Wie het meest in de kijker liep, was echter Chris Froome. Letterlijk.

Voor ons Belgen was het natuurlijk schitterend dat zoveel landgenoten een prachtrol vervulden in de etappen naar de iconische Mont Ventoux. Vluchters Stef Clement, Sylvain Chavanel en Daniel Navarro konden niet mee met het duo De Gendt - Pauwels. Door windstoten van meer dan honderd kilometer per uur nam de organisatie het zekere voor het onzekere. De finish werd al op Chalet Reynard gelegd, maar De Gendt had sowieso genoeg in huis om op het einde het verschil te maken zodat hij als winnaar zijn handen in de lucht kon steken. Hij heeft er nog een paar hele mooie, maar dit hoort zeker ook bij de mooiste overwinningen uit zijn carrière. Pauwels werd tweede en Vanmarcke werd zelfs nog achtste op 3'26" van De Gendt. Drie Belgen in de top tien in de rit naar de Ventoux. In het buitenland hadden ze het ergens anders over. Tv-commentatoren over heel de wereld schrokken zich immers een hoedje toen ze plots op de Mont Ventoux Chris Froome zagen... lopen! Verschillende renners kwamen ten val door een motor en Froome kon met zijn fiets niet meer verder. Omdat het wel wat zou duren eer de volgwagen door geraakte, zette de Brit het om niet al te veel tijd te verliezen maar op een lopen. Het leverde nooit geziene beelden op. Uiteindelijk kwam men toch met een nieuwe fiets voor Froome aandraven.