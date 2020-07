De Vlaeminck denkt niet dat Evenepoel te jong is om Giro te winnen en raadt hem aan te gaan crossen

De blik van Roger De Vlaeminck op het huidige koersgebeuren is altijd wel interessant. De wielerkampioen van weleer heeft nog eens zijn mening over Remco Evenepoel geuit. De Vlaeminck is een Evenepoel-believer, maar raadt hem wel aan te gaan crossen.

"Als hij vooruit wil, wordt hij het best veldrijder", zegt De Vlaeminck over Evenepoel in een interview in Knack, aangehaald door WielerFlits. "Elke wegrenner zou minstens een veldrit of vijf, zes moeten rijden", vindt De Vlaeminck. "Het liefst de zware crossen, zoals Zonhoven of Overijse."

Crossers zijn veel meer stuurvaardig

Volgens hem kunnen wegrenners daar veel voordeel uit halen, onder meer wat het vermijden van valpartijen betreft. "Crossers zijn veel meer stuurvaardig. Een betere manier om de winter door te komen bestaat niet", meent De Vlaeminck.

Voor de winter eraan komt, wil Evenepoel alvast een goede beurt maken in de Giro. Sommigen zien hem zelfs de eindzege pakken. De Vlaeminck stelt zich één vraag: "Verteert hij de bergen?" Dat hij dat kan in een grote ronde moet hij nog bewijzen. Zijn leeftijd zou veel minder een probleem zijn. "Evenepoel is zeker niet te jong om de Giro te winnen. Daaraan ligt het nooit. Het is simpel: je moet goed zijn."