Verdwijnen WorldTour-koersen in Canada uit het programma? "Beslissing valt binnenkort"

Worden er dit jaar nog grote koersen georganiseerd buiten Europa? De organisatie van de GP's van Québec en Montréal zijn nog niet zeker of hun koersen in Canada zullen plaatsvinden dit jaar.

Het zal alleszins niet eenvoudig zijn voor de Canadese organisatie. Het peloton rijdt vanaf augustus vooral rond in Europa en in Canada moeten buitenlanders bij aankomst nog 14 dagen in quarantaine. Het lijkt dus onmogelijk om 150-200 renners naar Canada te krijgen voor de twee WorldTour-koersen.

De organisatie zegt zelf dat ze op 31 juli definitief zullen communiceren met de teams om te zeggen of de koersen definitief geschrapt zullen worden of niet. Normaal gezien zijn teams verplicht om mee te doen aan WorldTour-koersen, maar tijdens Parijs-Nice zijn daar ook uitzonderingen voor gemaakt.

Eén van de opties die de organisatie bekijkt is een speciale chartervlucht vanuit Europa, net zoals de Colombiaanse renners binnenkort allemaal naar Europa vliegen met zo'n vlucht.