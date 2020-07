Ondanks drukke wegkalender bevestigt Wout van Aert: "Ja ik doe mee aan WK veldrijden"

Wout van Aert combineert het wegwielrennen met het veldrijden. Vorig jaar ging dat met verve, dit jaar zal dat wat lastiger zijn. Maar hij bevestigt wel zijn komst naar het WK in Oostende.

Door de volgepropte wielerkalender zal Wout van Aert in het najaar veel koersdagen op zijn teller hebben staan op een korte tijd. Mogelijk zullen er daardoor wel wat crossen sneuvelen in zijn programma. De eerste Superprestige-cross in Gieten valt bijvoorbeeld al samen met Gent-Wevelgem, waar van Aert normaal gezien aan de start zal staan.

Maar tegen het WK veldrijden zegt de Belg van Jumbo-Visma geen nee. Het WK zal plaatsvinden in Oostende, een speciale plaats voor van Aert. Bij het Nederlandse Bureau Sport legt hij uit waarom. "Dat WK zit al lang in mijn hoofd. In 2017 ben ik in Oostende Belgisch kampioen geworden en ik weet dat het een spectaculair parcours is. Een WK in België is ook gewoon één groot feest met heel veel supporters (hopelijk)", verzekert van Aert de fans.