Amerikaan die bedrog Armstrong aan het licht bracht spreekt zich uit over het WADA: "Meer transparantie nodig"

Als iedereen nu op de hoogte is van het dopinggebruik van Lance Armstrong, komt dat niet in geringe mate door Travis Tygart. Die speelde een belangrijke rol in het aan het licht brengen van Armstrongs dopinggebruik en is nog altijd CEO van USADA.

Over een andere instantie in de strijd tegen doping, het WADA, is Tygart veel minder positief. Hij steunt het bevriezen van Amerikaanse overheidsgelden voor het WADA en wil eerst dat die organisatie zijn werking gaat hervormen.

"Het WADA heeft meer transparantie, meer onafhankelijkheid en een betere vertegenwoordiging van de atleten nodig", vertelt Tygart aan Sportbuzzer. WADA, dat gevestigd is in Canada, beschuldigt de VS er dan weer van om geen financiële steun te willen bieden om zo de organisatie in diskrediet te brengen.

HERVORMING

Daar is volgens de CEO van het USADA niets van aan. "Niemand wil dat er bezuinigd wordt. We hebben juist meer geld nodig in de strijd tegen doping. Maar we willen het geld niet besteden in de hudiige omstandigheden. Er moet eerst een hervorming komen."