Discussie rond timing Tour kan beginnen na bekendmaking datum olympische wegrit in 2021

Nog meer dan een jaar te gaan tot de Olympische Spelen van 2021, maar het IOC heeft wel al zijn planning uit de doeken gedaan voor de verschillende disciplines en locaties. Het wegwielrennen komt al in de eerste week aan de beurt. Tijdens de Tour?

Als alles normaal verlopen was, was het wielrennen ook op de Olympische Spelen van 2020 al snel aan de beurt gekomen. Ook nu alles met een jaartje is opgeschoven, staan de wielerdisciplines dus in de eerste week van de Spelen geprogrammeerd.

NOG SCHUIVEN MET DE TOUR?

Zo zouden de mannen hun olympische wegrit al rijden op 24 juli. Dan zou dus de opvolger van Greg Van Avermaet aangeduid worden. Dat weekend eindigt volgens de huidige gegevens ook de Ronde van Frankrijk. Er zal dus nog wel wat overleg aan te pas komen of de Tour al dan niet verschoven moet worden.

Zondag 25 juli is het in Tokio aan de vrouwen. Op woensdag 28 juli staat de tijdrit voor zowel de mannen als de vrouwen op het programma. Dit allemaal in de overtuiging dat de Spelen volgend jaar kunnen plaatsvinden. Medische experts uit Japan hebben daar stevige vraagtekens bij geplaatst. Lees daarover HIER meer.