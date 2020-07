Japanse experts waarschuwen in koor voor 2021: "Geen twijfel, veel meer infecties als we doorgaan met Spelen"

Na het uitstel van de Olympische Spelen hopen wielrenners in 2021 wél voor de olympische titel te kunnen strijden, net als atleten in andere sporttakken. De twijfels van de medische experts of het wel verstandig is om de Spelen in 2021 te organiseren blijven echter aanhouden.

In tal van interviews met experts uit Japan komt telkens dezelfde boodschap naar voren: dat het wel eens riskant kan zijn om volgend jaar de Olympische Spelen te houden in Tokio. "Er zullen veel meer infecties zijn als we doorgaan met de Spelen en ze organiseren. Laat daar geen twijfel over bestaan", zegt Daiichi Mori van het universitair ziekenhuis van Osaka. Het virus is amper onder controle Mori benadrukt dat de strijd tegen het coronavirus nog lang niet gewonnen is. "Het virus is amper onder controle en als we de mensen laten overvliegen voor een evenement als de Spelen, dan wordt het virus zeker opnieuw binnengebracht." In Japan zijn er relatief weinig besmettingen. De lokale experts vrezen echter dat die cijfers een soort overmoed met zich meebrengen. Ook wijzen ze erop dat daardoor quasi iedereen nog altijd vatbaar is voor het virus en er geen antistoffen worden aangemaakt. Bovendien denken ze dat in de zomer van volgend jaar er zeker nog niet voor iedereen een vaccin beschikbaar zal zijn.