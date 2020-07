Dochter André Greipel jent haar papa op diens verjaardag met een pro Sagan-shirt

André Greipel is donderdag 38 geworden en dat moest natuurlijk gevierd worden. Een blik op de Instagrampagina van de Duitse wielrenner leert welke taferelen daarbij aan te pas kwamen. Vooral de kledij van zijn dochter viel daarbij op.

In zijn meest recente post toonde André Greipel met veel trots een chocoladetaart met in het midden de cijfers van zijn leeftijd, 38. Ook dochter Anna schoof mee aan tafel, maar niet zonder te laten blijken dat ze ook fan is van een andere wielrenner.

Anna droeg een groen shirt met de naam en verschillende afbeeldingen van Peter Sagan op. Vader André zag er de lol nog wel van in en zette ook een foto van zijn dochter met dit shirt aan on line. "Wanneer je aan tafel zit en niet aan wielrennen wil denken", schreef hij erbij.