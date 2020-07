Victor Campenaerts amuseert zich op trainingskamp

Victor Campenaerts heeft het grijze België kunnen inruilen voor het warme Lucca, waar hij op stage zit met zijn team, NTT Pro Cycling.

De werelduurrecordhouder is zichtbaar opgetogen om op stage te vertrekken. Dat is te zien in een filmpje. "Ik ben enorm enthousiast dat ik op trainingskamp mag vertrekken. Het weer is niet zo goed in België, geen zomer eigenlijk. In Lucca zijn er geen wolken, enkel zon."

Campenaerts kwam twee dagen te vroeg aan, omdat hij liever via Brussel vloog. "Ik ben nu in Pisa. De vlucht was echt niet coronaproof. Elk zitje was bezet, terwijl ik verwachtte dat er telkens één zitje vrij zou zijn. Gelukkig droeg iedereen een mondmasker."