Honger bij Israel Start-Up Nation niet gestild: Italiaans trio in beeld met met daarbij ook ex-winnaar Vuelta

Naast verschillende contractverlengingen die Israel Start-Up Nation onlangs aankondigde, is het ook nog op zoek naar vers bloed. Chris Froome moet immers voldoende ondersteund kunnen worden als het bergop gaat. Die steun zou wel eens vanuit Italië kunnen komen.

Volgens de Italiaanse journalist Beppe Conti is Israel Start-Up Nation geïnteresseerd in Fagio Aru, Fausto Masnada en Gianni Moscon. Aru was in 2015 de beste jongere in de Giro en won dat jaar zelfs de Vuelta, maar kon de laatste jaren datzelfde niveau niet meer bereiken.

Mogelijk kan een nieuwe verandering van omgeving deugd doen. Aru rijdt dit jaar bij UAE en is daar einde contract. De overeenkomst van Gianni Moscon bij Ineos loopt eveneens af. Moscon kan zowel in bergritten in grote ronden als in klassieke wedstrijden ingezet worden.

De situatie van Masnada is enigszins anders. Die ligt nog tot eind 2021 onder contract bij CCC, maar kan ook vrij komen als Jim Ochowicz geen nieuwe hoofdsponsor weet te vinden voor die ploeg.