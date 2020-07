Throwback: Simon Yates haalt het in eerste Pyreneeënrit van de Tour de France in 2019

Op 18 juli 2019 stond er in de Tour de France de eerste Pyreneeënrit op het programma. Het werd een rit van Toulouse naar Bagnères-de-Bigorre en de ritoverwinning was voor Simon Yates.

Het werd al snel duidelijk dat de vluchters van de dag onder elkaar moesten uitvechten wie er met de ritzege aan de haal zou gaan. Het peloton liet namelijk begaan en zou uiteindelijk pas op 9 minuten en 35 seconden binnenkomen van de winnaar.

Er gingen met Wellens, Pauwels, Teuns, Stuyven, Van Avermaet en Benoot heel wat Belgen mee in een omvangrijke kopgroep, Simon Yates, Pello Bilbao en Gregor Mühlberger waren uiteindelijk de sterkste en gingen er met drie vandoor. Yates was uiteindelijk de snelste in de sprint. In het algemeen klassement bleef de Fransman Julian Alaphilippe de leider.