Bernal eist niet op voorhand het absolute kopmanschap op: "Als ik Froome of Thomas moet helpen, zal ik dat doen"

Ruim een maand voor de Tourstart laat Egan Bernal een ander geluid horen. De titelverdediger had eerder aangegeven dat hij niet van plan was zich op te offeren voor Froome of Thomas. Bernal zou nu wel bereid zijn te helpen als het moet, maar denkt vooral dat de koers de kopman zal aanduiden.

Bernal is er zich in een gesprek met VeloNews van bewust dat aan het eind van de Tour een Ineos-renner op het hoogste schavotje moet staan. "Ik word betaald om voor Ineos te rijden. Het is ons allen duidelijk dat de overwinning voor de ploeg hetgene is wat telt." Zien Froome en Thomas het ook zo? "We zijn alle drie profs, we weten wat het is om de Tour te winnen, we begrjipen mekaar goed."

De voorbereidingskoersen zullen misschien ook al iets zeggen over de waardeverhoudingen. "Vanaf de eerste koers zullen we zien hoe goed is. Op basis van de uitslagen zal blijken of we met één of twee kopmannen of met een beschermde renner aan de Tour beginnen. Als ik Froome of Thomas moet helpen, zal ik dat doen, net zoals zij dat ook voor mij zouden doen."

Op zich kan de strategie van de vorige jaren - de koers laten bepalen wie de sterkste is - dus opnieuw gevolgd worden. "Ik denk dat de kwestie rond het kopmanschap van Ineos opgelost zal worden op de weg." Na de eerdere uitlatingen van Bernal volgden geruchten over een onmiddellijk vertrek van Froome. Die zal uiteindelijk het seizoen nog wel uitdoen bij Ineos en pas volgend jaar uitkomen voor Israel Start-Up Nation.

"Ik heb veel respect voor Chris", onderstreept Bernal. "Hij is een kampioen van wie ik veel heb geleerd. Dat hij vertrekt zal goed zijn voor Chris, maar slecht voor ons, want volgend jaar zal hij een rivaal zijn."