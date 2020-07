Zwitsers tijdritkampioen zal de Tour de France niet helemaal uitrijden: "Je kan geen WK in eigen land missen"

Enkele dagen geleden werd de Zwitser Stefan Küng al voor het vierde jaar op rij Zwitsers tijdritkampioen. Hij is een specialist in het tijdrijden en daarom zou hij er graag bij zijn op het WK tijdrijden in eigen land.

Stefan Küng leeft toe naar het WK tijdrijden en daar zal alles voor moeten wijken. De tijdritspecialist, die enkele dagen geleden voor het vierde jaar op rij Zwitsers kampioen werd (U kan het HIER nog eens lezen) zal voor het WK vroeger uit de Tour de France stappen. "Je kan geen WK in eigen land missen. Ik begrijp ook niet waarom ze de wedstrijd niet enkele dagen kunnen uitstellen. Het is namelijk een droom om na drie weken te eindigen op de Champs-Elysées, maar het zal niet voor dit seizoen zijn. Ik zal een week op voorhand uit de Tour de France moeten stappen", aldus Küng bij Blick.ch.