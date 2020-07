Hegemonie van Küng in Zwitserland blijft duren: tijdrittitel opnieuw met verve binnengehaald

Nadat in Slovenië de kampioenschappen al werden beslist, was Zwitserland aan de beurt. Daar werd het nationaal kampioenschap tijdrijden gehouden. De grote favoriet, Stefan Küng, triomfeerde opnieuw. Ondertussen al voor het vierde jaar op rij.

De tijdritspecialist van Groupama-FDJ haalde in 2017, 2018 en 2019 ook al de titel binnen. Ook in het kampioenschap van 2020 stond er geen maat op hem. Silvan Dillier was de enige die minder dan een minuut op hem moest toegeven.

Küng legde de totale afstand van 30 km af in 37 minuten en 36 seconden. Ruimschoots voldoende om opnieuw Zwitsers kampioen tijdrijden te worden. Dillier deed er 54 seconden langer over en werd tweede. De bronzen medaille is voor Stefan Bissegger, die 1 minuut en 7 seconde langer nodig had dan winnaar Küng.