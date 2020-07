Film van val in de Tour flitst nog altijd door het hoofd van mevrouw Van Aert: "Ik had niet direct door dat het Wout was"

Meer dan een jaar geleden is het inmiddels dat Wout van Aert met hoge verwachtingen begon aan de tijdrit in de Tour, maar zo kwalijk ten val kwam. Ook voor zijn echtgenote Sarah De Bie, die hem zag afzien, is het geen fijne herinnering.

Sarah De Bie keert in een gesprek met HLN terug naar dat noodlottige moment. "Ik zag iemand vallen, maar had niet direct door dat het Wout was. Ard (Bierens, perswoordvoerder Jumbo-Visma, red.) nam me meteen terzijde. En regelde zo snel mogelijk een trip naar het ziekenhuis."

Het waren hectische en onaangename toestanden. "Wout zag me staan vanuit de ambulance, maar die wilde niet stoppen. Ik herinner me dat hij vertelde hoe de begeleidende dokter in de ziekenhuiswagen de hele tijd over zijn haar zat te wrijven. 'Dat is iets wat jij zou doen, maar je verwacht dat toch niet van een dokter die ik van haar noch pluimen ken', zei hij me."

De hele film flitst nog altijd door het hoofd. "Raar, want de crash is me natuurlijk niet zelf overkomen. Maar persoonlijke pijn verdraag ik doorgaans beter dan iemand te zien lijden. Dat bleek de dagen erna ook al. 'Sarah, je short zakt van je poep, we zien je haast niet meer lopen', zeiden vrienden me. Ik was mezelf volledig aan het 'opblussen'. Terwijl ik het helemaal niet doorhad."

Is het meer dan een jaar na datum ook tussen hen beiden nog altijd een thema? "Onderling proberen we het er zo weinig mogelijk over te hebben. Wat natuurlijk niet altijd lukt. Wouts litteken is er nu eenmaal. Na een training durft hij nog wel eens te klagen over een 'zeurend' gevoel. Ik probeer vooral de baken van rust te zijn die hij nodig heeft in zijn leven."