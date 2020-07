Olympische Spelen in 2021 geniet uiterst weinig lokale steun: niet eens kwart van de mensen voorstander

Mogen we ons in juli 2021 opmaken voor de volgende olympische wegrit? Dat is wel de bedoeling, maar medische experts hebben er al vraagtekens bij geplaatst en ook de Japanners zitten er niet op te wachten. Dat is gebleken uit een rondvraag.

De Olympische en Paralympische Spelen zouden dan een jaar later dan voorzien plaatsvinden in Tokio. Er is een enquête gehouden om na te gaan hoezeer de lokale bevolking dat zien zitten. De resultaten waren veelzeggend: slechts 23,9% van de Japanners steunt het idee om de Spelen te organiseren in 2021.

Zo'n 36% ziet de Olympische Spelen het liefst nog een keer uitgesteld. Het IOC heeft echter al meermaals aangegeven dat dit geen optie is. En 33% van de ondervraagden opteert zelfs voor een definitieve afgelasting van het grote sportevenement.

CORONACRISIS PRIORITEIT?

De vrees zit er dus nog in dat het coronavirus tegen volgende zomer internationaal nog niet tot het verleden zal behoren. Ook leeft in Japan het gevoel dat, indien geld beschikbaar is om de Spelen te organiseren, waarom dat dan niet eerder gebruikt zou worden om de coronacrisis aan te pakken. Lees HIER ook nog eens over de twijfels van de medische experts over een editie in 2021.