Servais Knaven ziet het wel goed komen bij Ineos: "Een van de drie zal misschien iets andere rol krijgen"

Er is al heel wat gespeculeerd over hoe Ineos zal omgaan met het feit dat het aan de Tour start met drie renners die mikken op eindwinst. Sommigen deden al voorspellingen vol onheil, maar ploegleider Servais Knaven panikeert hoegenaamd niet.

De Nederlander uit in GvA zijn vertrouwen in Bernal, Froome en Thomas en hun onderlinge relatie. "We krijgen wel alle neuzen in dezelfde richting. Ze kennen elkaar door en door. Een van de drie zal misschien een iets andere rol krijgen bij de start. We zien wel."

Wanneer gaat dat dan bepaald worden? In de Dauphiné, waar de klassementsmannen al eens de degens kunnen kruisen? "De Dauphiné zal bij ons niet bepalen wie de kop­mannen zijn, hoor. Het blok met vier opeen­volgende bergritten is zelfs zwaarder dan de Tour. Na de Dauphiné zullen we wel beslissen wie naar de Ronde van Frankrijk, de Giro of de Vuelta gaat."

STERKE BENEN ALLEEN ONVOLDOENDE

Knaven trekt zich op aan de ervaring die de toppers binnen het team al hebben, zelfs Bernal. "Het grote voordeel is dat ze alle drie al eens de Tour gewonnen hebben. Natuurlijk is die drang er nog altijd, maar ze weten dat je aan sterke benen alleen niet voldoende hebt om de Tour te winnen."