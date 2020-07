Throwback: Thibaut Pinot laat Fransen genieten op de mythische Col du Tourmalet

Op 20 juli 2019 stond een zware etappe in de Tour de France op het programma. De renners reden namelijk naar de mythische Col du Tourmalet. Het werd een geweldige dag voor de Fransen, want Thibaut Pinot haalde de zege binnen.

De klassementsrenners kregen op de Col du Tourmalet een nieuwe kans om leider Julian Alaphilippe in de problemen te brengen. De Fransman van Deceuninck–Quick-Step maakte echter opnieuw indruk, want hij reed met de beste renners naar boven.

Alaphilippe moest enkel 6 seconden prijsgeven op een andere Fransman. Thibaut Pinot was ijzersterk en kwam alleen boven op de Col du Tourmalet. Alaphillipe werd tweede en de Nederlander Kruiswijk eindigde op de derde plaats. Dankzij zijn uitstekende rit stond Alaphilippe na deze etappe nog steviger aan de leiding, want Geraint Thomas moest een halve minuut prijsgeven in de 14de etappe. Daardoor was het verschil tussen Alaphilippe en Thomas al twee minuten.