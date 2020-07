Thomas De Gendt legt "evidente keuze" uit: "Nooit getwijfeld" en "Dat blijft mijn persoonlijke droom"

Thomas De Gendt had groot nieuws op de nationale feestdag. Het zorgt voor werkzekerheid voor de 33-jarige renner, die dit jaar vol voor de Tour én de Vuelta gaat. Hij reageert duidelijk op zijn beslissing.

Het moge duidelijk zijn: dat Thomas De Gendt zijn contract bij Lotto Soudal nog eens met twee jaar verlengde? Dat was geen écht grote verrassing.

"Eerlijk, nooit heb ik getwijfeld om elders te gaan. Ik voel me hier goed. Waarom zou ik weggaan? Ik ken dit huis al zes jaar", aldus De Gendt in een eerst reactie.

Waarom zou ik verkassen?

"Waarom zou ik verkassen? Lotto Soudal kent me en geeft me de vrijheid, die ik nodig heb, de vrijheid die andere teams me allicht niet kunnen geven. Samen wonnen we al zo vaak. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren nog meer zullen winnen. Samen dus."

"Mijn persoonlijke droom blijft wel een rit gewonnen te hebben in alle tien grootste rittenkoersen. Ik won al in Catalonië, Zwitserland, Romandië, Parijs-Nice en Dauphiné. Ik mis enkel nog Tirreno en Baskenland. Dat zit er niet in voor 2020 maar ik heb nog enkele jaren voor me, met steun van Lotto Soudal."