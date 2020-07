Organisatie Milaan-Sanremo gaat voor zelfde parcours en aanvangsuur richting de avond

Julian Alaphilippe won vorig jaar Milaan-Sanremo en mag dat binnenkort nog eens proberen over te doen. Op 8 augustus welbepaald. De organisatie heeft zich gebogen over eventuele wijzigingen die doorgevoerd moesten worden nu de koers een andere plek als normaal krijgt op de kalender.

Er is beslist om niet aan het parcours te komen. Het eerder voorgestelde parcours van 291 kilometer blijft dus van kracht. In Sanremo zullen tal van grote namen opnieuw een gooi doen naar de overwinning, met niet enkel titelverdediger Alaphilippe, maar ook bijvoorbeeld Philippe Gilbert, voor wie dit één van de belangrijkste wielerafspraken is.

MET VAN AERT EN VAN DER POEL

Ook Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Caleb Ewan en Peter Sagan komen met zekerheid aan de start. Het belooft voor hen wel een lange dag te worden. Want waar het parcours intact is gebleven, is dat niet zo voor de vooropgestelde timing.

De renners zouden in La Primavera de finish moeten bereiken omstreeks 18u30. Dat is een stuk later dan dat normaal het geval is.