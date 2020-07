Philippe Gilbert is blij dat er opnieuw gekoerst kan worden: "Liever wedstrijden zonder publiek, dan geen wedstrijden"

Op 1 augustus zal Philippe Gilbert aan de start staan van de Strade Bianche. Gilbert is blij dat er opnieuw gekoerst kan worden, maar toch houdt hij zeker ook nog rekening met het coronavirus.

Philippe Gilbert gaf een interview bij RTFB. In het interview had hij het onder meer over het feit dat er opnieuw gekoerst kan worden. "Ik kijk nu ook naar andere sporten, zoals Formule 1, en het is inderdaad een beetje raar om naar te kijken, maar liever wedstrijden zonder publiek, dan geen wedstrijden", aldus de Belgische renner van Lotto-Soudal.

Toch beseft Gilbert dat ze de regels goed zullen moeten volgen. "De UCI en de organisatoren hebben heel wat regels opgesteld. We moeten de regels respecteren en het protocol volgen. Er zullen twee coronatesten zijn voor een wedstrijd, maar het maakt nu deel uit van ons werk."