Van Avermaet en Naesen in 2021 ploegmaats? 'Olympische kampioen kan naar AG2R'

Van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen is het geweten dat ze prima overeen komen en op training geregeld mekaar eens testen. Rijden ze volgend jaar ook in hetzelfde team? Het is geen utopie, want AG2R is een mogelijke nieuwe bestemming voor Van Avermaet.

Alleszins volgens de Franse krant L'Équipe. Die laat weten dat Van Avermaet naar AG2R zou kunnen verhuizen en dat de renner er ook oren naar heeft. Samen met Naesen zou hij dan in het klassieke werk een sterke tandem kunnen vormen. HOEVEEL GEDULD HEEFT VAN AVERMAET? Voorlopig heeft Van Avermaet steeds volgehouden enkel naar een nieuwe ploeg te zoeken als Jim Ochowicz geen opvolger vindt voor de hoofdsponsor van zijn huidige ploeg CCC. Als zijn geduld opgeraakt, kan AG2R dus een oplossing bieden. Zeker omdat hij dan in dezelfde omgeving terecht komt als één van zijn beste maats in het wielrennen. Eerder meldde ook Israel Start-Up Nation al geïnteresseerd te zijn in Van Avermaet. Bij AG2R komt er waarschijnlijk ruimte vrij omdat Romain Bardet en Pierre Latour de ploeg in principe verlaten. Bardet trekt wellicht naar Sunweb en Latour zou op weg zijn naar Total Direct Energie.