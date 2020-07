Vlaanderen maakt 10 miljoen euro vrij: onder andere steun voor geannuleerde PK's

Allerlei sportwedstrijden zijn in België afgelast moeten worden, ook PK's wielrennen, vanwege het coronavirus. Om de kosten op te vangen komt de Vlaamse overheid met een extra steun.

De Vlaamse regering maakt 10 miljoen euro vrij voor sportactoren die getroffen zijn door de coronacrisis en niet betoelaagd worden via het Gemeentefonds. Dat geld komt uit het coronanoodfonds. In de eerste plaats kunnen aparte gesubsidieerdse sportfederaties hier beroep op doen.

ORGANISATOREN KUNNEN STEUN AANVRAGEN

Onder andere federaties uit het basketbal en het tennis komen hiervoor in aanmerking. Er is echter ook goed nieuws voor het wielrennen, want voor provinciale kampioenschappen in de topsport of G-sport die door corona afgelast moesten worden kunnen organisatoren extra steun aanvragen.

In totaal zou dit van toepassing zijn op zo'n 300 sportevenementen. De provinciale kampioenschappen wielrennen zullen hier zeker bij horen. Tot slot steunt Vlaanderen ook structurele beleidspartners.