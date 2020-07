Prudhomme voert bijzondere gesprekken: de Tour kan in 2024 voor primeur zorgen

Alles wordt in het werk gesteld om dit jaar de Tour te kunnen laten plaatsvinden, maar Prudhomme en de ASO denken natuurlijk ook al aan edities in de komende jaren. Zo moet bijvoorbeeld nog bepaald worden waar de Grand Départ zal doorgaan in 2024.

Het beslissingsproces hierover gaat een volgende fase in. Christian Prudhomme was woensdag in Italië. Dat was natuurlijk niet om het over koetjes en kalfjes te hebben: hij was daar om te praten over een eventuele Tourstart in Italië in 2024.

TOURSTART IN FLORENCE?

Die zou wel eens kunnen plaatsvinden in de regio Emilia-Romagna en Florence. Gesprekspartners van Prudhomme waren regiopresident Stefano Bonaccini, burgemeester Dario Nardella van Florence en de Italiaanse bondscoach Davide Cassani.

Als het inderdaad tot een Tourstart op Italiaanse bodem komt, zou dat de allereerste keer zijn in de geschiedenis. Als het op grote ronden aankomt, is het altijd Giro boven geweest in Italië.