Karsten Kroon messcherp voor technisch directeur Ineos die aan Froome twijfelt: "Ik vond hem een flapdrol"

Voormalig wielrenner Karsten Kroon, die straks opnieuw wielerwedstrijden van commentaar zal voorzien op Eurosport, in de podcast 'Kop over Kop' gebogen over de situatie van Chris Froome bij Ineos.

En dan vooral over het feit dat er van binnen het team openlijk twijfels worden geuit over de kansen van Froome op Tourwinst. Technisch directeur Carl Jeppesen bekende te twijfelen of Froome wel staat waar hij moet staan om te kunnen winnen. Samen met collega-comentator Jan Hermsen verbaasde Kroon zich erover dat zoiets naar buiten komt. Kroon kent Jeppesen overigens wel. "Hij heeft altijd bij Bjarne Riis gewerkt. Het verbaasde mij dat hij bij Ineos werkt, want ik vond hem toch wel een flapdrol." Kroon is dus geen fan van Jeppesen. "Ik dacht altijd: Wat doet deze man bij deze ploeg? Volgens mij zijn er wel betere mensen te bedenken." Na de uitlatingen van Jeppesen is het de vraag: gaat Froome überhaupt wel naar de Tour? Jan Hermsen verwees naar de podcast The Move, waarin Armstrong en Bruyneel aangaven dat een Tourdeelname van Froome voor onrust kan zorgen bij Ineos. Kroon laat zich stilaan overtuigen. "Als er gezegd wordt dat Froome naar de Tour gaat, denk ik: Froome gaat naar de Tour. Maar als ik Jan hoor praten, denk ik: hij heeft gelijk, Froome gaat niet naar de Tour."