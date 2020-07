🎥 Bora-Hansgrohe pakt uit met heerlijk één-tweetje bergop: Oostenrijkers verdelen ritzege en leidersplaats

Op de tweede dag van de Sibiu Cycling Tour, de eerste UCI-koers sinds corona, is Bora-Hansgrohe aan het feest. In de eerste rit in lijn was het meesterschap van Bora bergop enorm. Mühlberger won de rit, Konrad is de nieuwe leider.

Nadat de Duitser Holler de proloog had gewonnen, maakte het peloton zich op voor een echte wegkoers die vertrok in Sibiu en finishte Bâlea Lac. Op de slotklim lieten ploegmaats Patrick Konrad en Gregor Mühlberger de rest achter.



Ze mochten dus onder mekaar uitmaken wie met de dagzege aan de haal ging. Konrad was op weg om de nieuwe leider te worden, Mühlberger mocht in deze rit dus als eerste over de streep komen. De Zwitser Badilatti van Israel Start-Up Nation werd zestien seconden na de aankomst van Mühlberger en Konrad derde. Overigens nog een opvallende naam in de top tien van de rituitslag: ene Davide Rebellin eindigde op de zevende plaats, op 4'18" van het duo van Bora-Hansgrohe.