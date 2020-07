Spelen zitten in het hart van Van Avermaet: medaille dicht bij zich, unieke koffiemachine en ooit met kinderen naar Rio

In een normale wereld kon Greg Van Avermaet nu ongeveer zijn titel verdedigen op de Olympische Spelen in Tokio. Over zijn triomf in 2016 in Rio kan hij nog wel wat vertellen. Hij heeft er ook wel wat aan overgehouden. Naambekendheid, een unieke koffiemachine en reisplannen bijvoorbeeld.

Het Laatste Nieuws wilde weten wat er gebeurd is met de gouden medaille die hij toen gewonnen heeft. "Die ligt op een kast in de living. Het is een van de weinige trofeeën die een plaats heben gekregen in mijn huis." Eerst was er een andere plek voor gekozen: een kluis. "Mijn ouders waren bang dat ze gestolen zou worden. Maar als ze in een kluis ligt, heb je er niks aan."

Daar was Van Avermaet dus niet voor te vinden. "Ik heb ze liever wat dichter bij mij, dat ik ze een keer kan zien in het passeren." Hij kan het gevoel uit de koers nog goed oproepen. "Op het moment dat ik over de finish reed, wist ik dat dat altijd het mooiste moment van mijn carrière ging zijn. Ik wist: 'Hiermee is mijn carrière geslaagd'. Het gevoel toen ik als eerste over de meet kwam, was machtig."

Het is een zege die altijd zal bijblijven. "Ik word er vaak aan herinnerd. Ik zit in de buurt van Livigno nu. Deze week was ik aan het mountainbiken en ik moest even wachten op mijn kameraden. Plots stopt een Italiaan en die vraagt of ik de olympische kampioen ben. Op mijn zege in Parijs-Roubaix word ik veel minder aangesproken."

Van Avermaet heeft ook een bijzondere koffiemachine thuis staan, die aan zijn zege doet denken. "Mijn koffiemachine heeft een plaat met de olympische ringen en de namen van de ploeg uit Rio. Ik heb de vier ploegmaats van toen elk zo'n koffiemachine cadeau gedaan." Hij wil ook eens met zijn kinderen naar Rio. "Ik wil ze de plek tonen die zo veel voor mij betekent. Vraag me niet wanneer, maar dat gaat gebeuren."