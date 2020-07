Van Avermaet gelooft niet dat beste al achter hem ligt en heeft suggestie met het oog op overlapping Tour-Spelen

Greg Van Avermaet is er rotsvast van overtuigd dat er nog heel wat moois zit aan te komen in zijn wielercarrière. Met nog iets straffer dan een olympische titel op de proppen komen zal niet evident zijn, maar Van Avermaet doet er wel nog altijd alles voor.

Op zijn 35ste gelooft Van Avermaet niet dat alle goede momenten al gepasseerd zijn. "Ik hoop er nog een heel mooi jaar bij te doen. Is het beste al geweest? Momenteel zegt het hoofd neen. Ik begin straks met een goeie intentie. Ik heb nooit veel hoogtestages gedaan in mijn carrière, maar dit jaar zit ik al aan mijn derde. Het bewijs dat ik zeker niet uitgeblust ben", onderstreept Van Avermaet in HLN.

Volgens de huidige planning overlappen de Tour en de Olympische Spelen in 2021. Wat denkt hij daarvan als olympische kampioen? "Ik zou willen vragen om ons alsjeblief niet op de eerste dag te programmeren in Tokio. Als je de wegrit in de tweede week legt, kunnen alle toppers meedoen. Want Greg Van Avermaet kan eventueel afstappen in de Tour, maar andere renners misschien niet."

LOBBYEN VOOR STERK DEELNEMERSVELD IN TOKIO

De afwezigheid van verschillende toppers op de Spelen zou toch te betreuren zijn. "De Olympische Spelen verdienen het om de beste renners van de wereld aan de start te krijgen. Daar moet voor gelobbyd worden", vindt Van Avermaet.

Buiten zelf blijven presteren weet Van Avermaet hoe hij nog zijn steentje kan bijdragen in de sportwereld. "Ik wil jonge mensen aanzetten tot sport. Voor hun gezondheid, en ook omdat het leuk is om prestaties neer te zetten. Ik probeer dat dagelijks te verkondigen door vriendelijk te zijn en mensen te stimuleren. Daar wil ik wel verantwoordelijkheid in pakken."