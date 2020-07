Stijging van besmettingen en zorgen, maar start van Ronde van Burgos niet in gevaar

De Ronde van Burgos zal voor verschillende wielerteams de eerste wedstrijd zijn sinds corona. Het zal ook een test zijn voor de rest van het seizoen. Zeker omdat net als in België daar het aantal besmettingen opnieuw aan het toenemen is.

Uiteraard komt dat ook aan bod in lokale kranten. Zelfs over de hele provincie is er een stijging van het aantal besmettingen, weet ook Het Nieuwsblad via die lokale media. Ook zouden er twee broeihaarden zijn die resulteren in die positieve coronatests.

Zeker en vast reden om zich zorgen over te maken en dat doen ze in de regio rond Burgos ook. Toch is het nog niet in die mate verontrustend dat de start van de Ronde van Burgos in gevaar komt. De rittenkoers gaat nog altijd van start op 28 juli, zoals het gepland was.

DAGELIJKSE OPVOLGING

Wel zal de situatie daar ter plekke dagelijks zorgvuldig opgevuld worden, want problemen bij een ProSeries-koers zou ook weinig goeds beloven voor het vervolg van het wielerseizoen.