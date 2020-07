"Geef de wielersport een kans, we proberen het zo veilig mogelijk"

Staf Scheirlinckx, oprichter van de Belgische wielervakbond, hoopt dat het peloton zich op een goede manier opnieuw op gang kan trekken. Al beseft hij dat het heel moeilijk zal worden.

Zaterdag wordt met de Strade Bianche de eerste WorldTour-koers gereden. Het eerste lichtpuntje na enkele donkere maanden. Maar het coronavirus is de laatste weken terug aan een groei bezig in Europa. Komt er opnieuw een competitiestop?

"Er zit wel twijfel in het peloton", weet Scheirlinckx (zelf ex-renner). We proberen het 100% veilig te maken, maar dat is heel moeilijk", zegt hij bij Radio 1.

"De vraag is vooral: hoe beschermen we de renners het beste? De meeste ploegen werken wel per bubbel, maar wat als er een superverspreider in het peloton zit?", vraagt hij zich luidop af.

Angst vs zin

Scheirlinckx beseft dat sommige renners er niet helemaal gerust op zullen zijn, maar benadrukt ook hoe instabiel de wielerwereld is. "Qua sponsoring en organisatie van wedstrijden hebben we de afgelopen maanden gezien hoe fragiel alles is. Het is belangrijk voor de wielersport om op een veilige manier opnieuw op te starten."

"Geef de wielersport een kans om het te proberen. Veel renners hebben er zin in, maar we weten op voorhand nog niet welke problemen zullen ontstaan", besluit hij.